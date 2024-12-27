В Украине создали систему по работе с семьями погибших, пропавших и раненых бойцов
В Украине заработала единая система по работе с членами семей пленных, пропавших без вести, погибших, раненых и освобожденных из плена военнослужащих. Об этом на брифинге сообщил начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штата Вооруженных Сил Украины полковник Александр Кутков, передает корреспондент LIGA.net.
Создание системы началось в октябре текущего года согласно решению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
По его словам, уже созданы соответствующие штатные структурные подразделения в системе гражданско-военного сотрудничества Генштаба (в структуре центрального управления), а также во всех видах и родах войск. Кроме того, сформированы штатные структурные должности по направлениям социального сопровождения во всех бригадах.
Сейчас, как отметил Кутков, идет создание таких подразделений в медицинских учреждениях, которые подчиняются командованию Медицинских сил ВСУ. И остается – структурные подразделения в составе Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Полковник подчеркнул, что укомплектованность таких подразделений составляет около 50%.
- 15 июля 2024 года командование Военно-морских сил ВСУ сообщило о создании внештатной патронатной службы.
- 6 августа стало известно, что в ВСУ создается единая система по работе с членами семей погибших, пропавших без вести и пленных военнослужащих.