В Украине создали систему по работе с семьями погибших, пропавших и раненых бойцов

Украинский военный (Фото: Depositphotos)

В Украине заработала единая система по работе с членами семей пленных, пропавших без вести, погибших, раненых и освобожденных из плена военнослужащих. Об этом на брифинге сообщил начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штата Вооруженных Сил Украины полковник Александр Кутков, передает корреспондент LIGA.net.

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Создание системы началось в октябре текущего года согласно решению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По его словам, уже созданы соответствующие штатные структурные подразделения в системе гражданско-военного сотрудничества Генштаба (в структуре центрального управления), а также во всех видах и родах войск. Кроме того, сформированы штатные структурные должности по направлениям социального сопровождения во всех бригадах.

Сейчас, как отметил Кутков, идет создание таких подразделений в медицинских учреждениях, которые подчиняются командованию Медицинских сил ВСУ. И остается – структурные подразделения в составе Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Полковник подчеркнул, что укомплектованность таких подразделений составляет около 50%.