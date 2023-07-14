В Україну з тимчасово окупованих територій повернули тіла 62 полеглих воїнів

В Україну повернули тіла 62 полеглих захисників. Про це повідомив уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти, Олег Котенко.

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"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 62 захисників", – повідомив Котенко.

Він зазначив, що тіла були повернуті з тимчасово окупованих територій України.

"Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", – наголосив Котенко.

Він нагадав, що працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні можна писати повідомлення у Viber і Telegram: (095) 896-04-21.

12 липня Котенко повідомив, що Україна повернула 19 тіл осіб, які загинули у полоні окупантів. Очікувалось повернення ще чотирьох.

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