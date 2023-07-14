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В Україну з тимчасово окупованих територій повернули тіла 62 полеглих воїнів

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 14:38
В Україну з тимчасово окупованих територій повернули тіла 62 полеглих воїнів - Фото
Військовий шеврон із малим гербом України (Фото - depositphotos.com)

В Україну повернули тіла 62 полеглих захисників. Про це повідомив уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти, Олег Котенко.

 
"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 62 захисників", – повідомив Котенко.

Він зазначив, що тіла були повернуті з тимчасово окупованих територій України.

"Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", – наголосив Котенко.

Він нагадав, що працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні можна писати повідомлення у Viber і Telegram: (095) 896-04-21.

  • 12 липня Котенко повідомив, що Україна повернула 19 тіл осіб, які загинули у полоні окупантів. Очікувалось повернення ще чотирьох.

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Оксана Житнюк
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