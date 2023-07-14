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В Украину с временно оккупированных территорий вернули тела 62 павших воинов

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 14:38
В Украину с временно оккупированных территорий вернули тела 62 павших воинов - Фото
Военный шеврон с малым гербом Украины (Фото - depositphotos.com)

В Украину вернули тела 62 павших защитников. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко.

"Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 62 защитников", – сообщил Котенко.

Он отметил, что тела были возвращены с временно оккупированных территорий Украины.

"Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", – подчеркнул Котенко.

Он напомнил, что работает горячая линия уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. В выходные можно писать сообщения в Viber и Telegram: (095) 896-04-21.

  • 12 июля Котенко сообщил, что Украина вернула 19 тел людей, погибших в плену оккупантов. Ожидалось возвращение еще четырех.

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Оксана Житнюк
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