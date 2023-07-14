В Украину с временно оккупированных территорий вернули тела 62 павших воинов

В Украину вернули тела 62 павших защитников. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко.

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"Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 62 защитников", – сообщил Котенко.

Он отметил, что тела были возвращены с временно оккупированных территорий Украины.

"Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", – подчеркнул Котенко.

Он напомнил, что работает горячая линия уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. В выходные можно писать сообщения в Viber и Telegram: (095) 896-04-21.

12 июля Котенко сообщил, что Украина вернула 19 тел людей, погибших в плену оккупантов. Ожидалось возвращение еще четырех.

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