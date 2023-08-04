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В Україну повернули тіла 44 полеглих захисників

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 13:26
В Україну повернули тіла 44 полеглих захисників - Фото
Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot

Сьогодні, 4 серпня, передали тіла воїнів, які віддали своє життя за Україну. Про це повідомив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

"Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 44 захисників", – написав Котенко.

Як зазначається, репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого за зниклими безвісти у співпраці з Об'єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Процес повернення тіл загиблих українських військових проходить відповідно до норм Женевської конвенції.

У Мінреінтеграції повідомили, що тіла українських бійців після ідентифікації передадуть їхнім рідним для поховання.

  • 14 липня Котенко повідомив, що Україна повернула тіла 62 загиблих воїнів.

Читайте також: Зниклими безвісти вважаються понад 7000 воїнів, більшість у полоні РФ – уповноважений

Наталія Медведєва
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