В Україну повернули тіла 44 полеглих захисників

Сьогодні, 4 серпня, передали тіла воїнів, які віддали своє життя за Україну. Про це повідомив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

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"Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 44 захисників", – написав Котенко.

Як зазначається, репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого за зниклими безвісти у співпраці з Об'єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Процес повернення тіл загиблих українських військових проходить відповідно до норм Женевської конвенції.

У Мінреінтеграції повідомили, що тіла українських бійців після ідентифікації передадуть їхнім рідним для поховання.

14 липня Котенко повідомив, що Україна повернула тіла 62 загиблих воїнів.

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