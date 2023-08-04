В Україну повернули тіла 44 полеглих захисників
Сьогодні, 4 серпня, передали тіла воїнів, які віддали своє життя за Україну. Про це повідомив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.
"Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 44 захисників", – написав Котенко.
Як зазначається, репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого за зниклими безвісти у співпраці з Об'єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
Процес повернення тіл загиблих українських військових проходить відповідно до норм Женевської конвенції.
У Мінреінтеграції повідомили, що тіла українських бійців після ідентифікації передадуть їхнім рідним для поховання.
- 14 липня Котенко повідомив, що Україна повернула тіла 62 загиблих воїнів.
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