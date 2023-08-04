В Украину вернули тела 44 павших защитников
Сегодня, 4 августа, состоялась передача тел воинов, отдавших свою жизнь за Украину. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.
"Сегодня удалось вернуть родным тела 44 защитников", – написал Котенко.
Как отмечается, репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ГВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.
Процесс возвращения тел погибших украинских военных проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
В Минреинтеграции сообщили, что тела украинских бойцов после идентификации будут переданы их родным для захоронения.
- 14 июля Котенко сообщил, что Украина вернула тела 62 павших воинов.
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