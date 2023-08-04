В Украину вернули тела 44 павших защитников

Сегодня, 4 августа, состоялась передача тел воинов, отдавших свою жизнь за Украину. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня удалось вернуть родным тела 44 защитников", – написал Котенко.

Как отмечается, репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ГВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Процесс возвращения тел погибших украинских военных проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

В Минреинтеграции сообщили, что тела украинских бойцов после идентификации будут переданы их родным для захоронения.

14 июля Котенко сообщил, что Украина вернула тела 62 павших воинов.

Читайте также: Пропавшими без вести считаются более 7000 воинов, большинство в плену РФ – уполномоченный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.