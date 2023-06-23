В Україну повернули тіла 51 загиблого захисника

Сьогодні, 23 червня, в Україну повернули тіла ще 51 загиблого захисника. Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.

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"Відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 захисника", – повідомив Котенко.

Як зазначається, репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого по зниклих безвісти у співпраці з об'єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Повернення тіл загиблих українських військових відбувається відповідно до норм Женевських конвенцій.

18 квітня 2023 року повідомлялося, що зниклими безвісти вважаються трохи більше ніж 7000 українських військовослужбовців, з них близько 60-65%, ймовірно, перебувають у полоні окупантів.

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