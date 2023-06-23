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В Україну повернули тіла 51 загиблого захисника

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 12:53
В Україну повернули тіла 51 загиблого захисника - Фото
Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot

Сьогодні, 23 червня, в Україну повернули тіла ще 51 загиблого захисника. Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.

"Відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 захисника", – повідомив Котенко.

Як зазначається, репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого по зниклих безвісти у співпраці з об'єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Повернення тіл загиблих українських військових відбувається відповідно до норм Женевських конвенцій.

  • 18 квітня 2023 року повідомлялося, що зниклими безвісти вважаються трохи більше ніж 7000 українських військовослужбовців, з них близько 60-65%, ймовірно, перебувають у полоні окупантів.

Бахмут. Україна звільнила з полону 106 військових – відео

Наталія Медведєва
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