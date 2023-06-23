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В Украину вернули тела 51 погибшего защитника

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 12:53
В Украину вернули тела 51 погибшего защитника - Фото
Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot

Сегодня, 23 июня, в Украину вернули тела еще 51 погибшего защитника. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко.

"Состоялась репатриация тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть домой тела 51 защитника", – сообщил Котенко.

Как отмечается, репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с объединенным центром при СБУ, ГВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Возвращение тел погибших украинских военных происходит в соответствии с нормами Женевских конвенций.

  • 18 апреля 2023 года сообщалось, что пропавшими без вести считаются чуть более 7000 украинских военнослужащих, из них около 60-65%, вероятно, находятся в плену оккупантов. 

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Наталья Медведева
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Олег Котенковойнапогибшиерепатриация
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