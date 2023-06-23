В Украину вернули тела 51 погибшего защитника

Сегодня, 23 июня, в Украину вернули тела еще 51 погибшего защитника. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко.

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"Состоялась репатриация тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть домой тела 51 защитника", – сообщил Котенко.

Как отмечается, репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с объединенным центром при СБУ, ГВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Возвращение тел погибших украинских военных происходит в соответствии с нормами Женевских конвенций.

18 апреля 2023 года сообщалось, что пропавшими без вести считаются чуть более 7000 украинских военнослужащих, из них около 60-65%, вероятно, находятся в плену оккупантов.

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