У військовій частині побили армійця. Він каже, що це зробив відповідальний по в/ч – ДБР

Правоохоронці розслідують факт побиття військовослужбовця в одній з військових частин в Одеській області. Про це йдеться у повідомленні Держбюро розслідувань.

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12 серпня ДБР отримало інформацію, що через бійку у військовій частині до лікарні ушпиталено військового із забоями голови.

Правоохоронці провели невідкладні слідчі дії на території частини, вилучили відео, опитали свідків та потерпілого у лікарні.

Він повідомив, що тілесні ушкодження йому завдав "відповідальний по військовій частині".

Ймовірно, йдеться про чергового по військовій частині.

Було відкрите кримінальне провадження щодо перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Наразі триває слідство та встановлюються всі обставини події.

7 серпня ДБР повідомило про підозру військкому одного з райвідділків з Полтавської області. Посадовця підозрюють у жорстокому побитті свого підлеглого.

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