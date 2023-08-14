Двох правоохоронців підозрюють у викраденні людини на "допит" у ліс

Держбюро розслідувань повідомило про підозру у перевищенні службових повноважень групою осіб двом правоохоронцям з Черкаської області. Відомство пише, що посадовці вибивали з громадянина зізнання у злочині, причетність до якого не була доведена.

За даними слідства, правоохоронці вирішили "якнайшвидше розкрити злочин" щодо крадіжки майна.

Під час відпрацювання своїх версій, вони незаконно затримали мешканця області та почали його "допитувати" у лісі, стверджує ДБР.

"Фігуранти надягнули чоловікові кайданки на руки та почали бити. Також вони зробили кілька пострілів із вогнепальної зброї біля голови потерпілого", – пише відомство.

За попередньою інформацією, постраждалий взагалі не мав відношення до крадіжки, яку розслідували правоохоронці.

Обох підозрюваних затримано, їм загрожує ув'язнення на строк до восьми років.

Правоохоронцям присудили тримання під вартою із заставою 200 000 грн для кожного.