Двух правоохранителей подозревают в похищении человека на "допрос" в лес

Госбюро расследований сообщило о подозрении в превышении служебных полномочий группой лиц двум правоохранителям из Черкасской области. Ведомство пишет, что должностные лица выбивали из гражданина признание в преступлении, причастность к которому не была доказана.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным следствия, правоохранители решили "скорее раскрыть преступление" относительно кражи имущества.

Во время отработки своих версий они незаконно задержали жителя области и начали его "допрашивать" в лесу, утверждает ДБР.

"Фигуранты надели мужчине наручники на руки и начали избивать. Также они произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия у головы потерпевшего", – пишет ведомство.

По предварительной информации, пострадавший вообще не имел отношения к преступлению, которое расследовали правоохранители.

Оба подозреваемых задержаны, им грозит заключение на срок до восьми лет.

Правоохранителям присудили содержание под стражей с залогом 200 000 грн для каждого.

7 августа ДБР сообщил о подозрении военному одного из райотделов из Полтавской области. Чиновника подозревают в жестоком избиении своего подчиненного.

Смотрите также: ДБР: Военным на Закарпатье заставлял солдат строить ему имение – видео и фото

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.