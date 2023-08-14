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Двух правоохранителей подозревают в похищении человека на "допрос" в лес

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 09:55
Двух правоохранителей подозревают в похищении человека на
Фото: ГБР

Госбюро расследований сообщило о подозрении в превышении служебных полномочий группой лиц двум правоохранителям из Черкасской области. Ведомство пишет, что должностные лица выбивали из гражданина признание в преступлении, причастность к которому не была доказана.

По данным следствия, правоохранители решили "скорее раскрыть преступление" относительно кражи имущества.

Во время отработки своих версий они незаконно задержали жителя области и начали его "допрашивать" в лесу, утверждает ДБР.

"Фигуранты надели мужчине наручники на руки и начали избивать. Также они произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия у головы потерпевшего", – пишет ведомство.

По предварительной информации, пострадавший вообще не имел отношения к преступлению, которое расследовали правоохранители.

Оба подозреваемых задержаны, им грозит заключение на срок до восьми лет.

Правоохранителям присудили содержание под стражей с залогом 200 000 грн для каждого.

  • 7 августа ДБР сообщил о подозрении военному одного из райотделов из Полтавской области. Чиновника подозревают в жестоком избиении своего подчиненного.

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Артём Джерипа
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