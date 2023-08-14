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В воинской части избили армейца, говорит, это сделал ответственный по в/ч – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 12:30
В воинской части избили армейца, говорит, это сделал ответственный по в/ч – ГБР - Фото
Фото: ДБР

Правоохранители ГБР расследуют факт избиения военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области. Об этом говорится в сообщении Госбюро по расследованиям.

12 августа ГБР получила информацию, что из-за драки в воинской части в больницу госпитализирован военный с ушибами головы

Правоохранители провели неотложные следственные действия на территории части, изъяли видео, опросили свидетелей и потерпевшего в больнице.

Он сообщил, что телесные повреждения ему нанес ответственный по воинской части.

Было открыто уголовное производство о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

В настоящее время идет следствие и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

  • 7 августа ГБР сообщил о подозрении военному одного из райотделов из Полтавской области. Чиновника подозревают в жестоком избиении своего подчиненного.

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Артём Джерипа
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Одессаизбиениевоинская частьгбр
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