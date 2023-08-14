В воинской части избили армейца, говорит, это сделал ответственный по в/ч – ГБР
Правоохранители ГБР расследуют факт избиения военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области. Об этом говорится в сообщении Госбюро по расследованиям.
12 августа ГБР получила информацию, что из-за драки в воинской части в больницу госпитализирован военный с ушибами головы
Правоохранители провели неотложные следственные действия на территории части, изъяли видео, опросили свидетелей и потерпевшего в больнице.
Он сообщил, что телесные повреждения ему нанес ответственный по воинской части.
Было открыто уголовное производство о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.
В настоящее время идет следствие и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
- 7 августа ГБР сообщил о подозрении военному одного из райотделов из Полтавской области. Чиновника подозревают в жестоком избиении своего подчиненного.
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