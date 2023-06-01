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"Вагнерівцям" не вдається вийти з-під Бахмута, ЗСУ дуже сильно заважають цьому – Міноборони

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 20:22
Ганна Маляр (Фото: Facebook Ганни Маляр)

Найманці російської терористичної організації Група Вагнера все ще не вийшли з-під Бахмута, і зараз у них чергова нова дата "виведення". Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Журналіст нагадав, що ватажок Групи Вагнера Євген Пригожин 1 червня оголосив, що нібито виводить своїх окупантів із району Бахмута.

"Не вдається їм виконати свої обіцянки і плани. Станом на сьогодні певні підрозділи ще залишаються на Бахмутському напрямку. Варто сказати, що ми нещодавно зайняли панівні висоти довкола Бахмута, і наші Збройні Сили завдяки цьому порушують всі плани ворога і дуже сильно заважають йому реалізовувати такі плани", – сказала Маляр.

Вона зазначила, що "вагнерівці" перенесли дату виведення з 1 червня на 10 число.

  • 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.
  • Пригожин заявив про виведення своїх бойовиків із Бахмута та передання вже окупованих територій підрозділам регулярної армії РФ. У ЗСУ заявили, що єдиною причиною такої ротації є суттєві втрати у лавах "вагнерівців".

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Оксана Житнюк
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війнаГанна Малярбахмутгрупа вагнера
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