UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Вагнеровцам" не удается выйти из-под Бахмута, ВСУ очень сильно мешают этому – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 20:22
Анна Маляр (Фото: Facebook Ганни Маляр)

Наемники российской террористической организации Группа Вагнера все еще не вышли из-под Бахмута, и сейчас у них очередная новая дата "вывода". Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Журналист напомнил, что главарь Группы Вагнера Евгений Пригожин 1 июня объявил, что якобы выводит своих оккупантов из района Бахмута.

"Не удается им выполнить свои обещания и планы. По состоянию на сегодняшний день определенные подразделения еще остаются на Бахмутском направлении. Стоит сказать, что мы недавно заняли господствующие высоты вокруг Бахмута, и наши Вооруженные Силы за счет этого нарушают все планы врага и очень сильно мешают ему реализовывать такие планы", – сказала Маляр.

Она отметила, что "вагнеровцы" перенесли дату вывода с 1 июня на 10 число.

  • 21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.
  • Пригожин заявил о выводе своих боевиков из Бахмута и передаче уже оккупированных территорий подразделениям регулярной армии РФ. В ВСУ заявили, что единственной причиной такой ротации являются существенные потери в рядах "вагнеровцев".

Смотрите также: "Потери в Бахмуте огромны". Сырский показал допрос пленного криминального преступника из Вагнера

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
группа вагнеравойнабахмутАнна Маляр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 