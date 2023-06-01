"Вагнеровцам" не удается выйти из-под Бахмута, ВСУ очень сильно мешают этому – Минобороны

Наемники российской террористической организации Группа Вагнера все еще не вышли из-под Бахмута, и сейчас у них очередная новая дата "вывода". Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Журналист напомнил, что главарь Группы Вагнера Евгений Пригожин 1 июня объявил, что якобы выводит своих оккупантов из района Бахмута.

"Не удается им выполнить свои обещания и планы. По состоянию на сегодняшний день определенные подразделения еще остаются на Бахмутском направлении. Стоит сказать, что мы недавно заняли господствующие высоты вокруг Бахмута, и наши Вооруженные Силы за счет этого нарушают все планы врага и очень сильно мешают ему реализовывать такие планы", – сказала Маляр.

Она отметила, что "вагнеровцы" перенесли дату вывода с 1 июня на 10 число.

21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.

Пригожин заявил о выводе своих боевиков из Бахмута и передаче уже оккупированных территорий подразделениям регулярной армии РФ. В ВСУ заявили, что единственной причиной такой ротации являются существенные потери в рядах "вагнеровцев".

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