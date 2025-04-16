Важные истории: Десяток осіб, пов'язаних з Кремлем, отримали громадянство Сербії

З 2022 року до березня 2025-го сербський уряд опублікував понад 200 указів про надання громадянства росіянам за "заслуги перед країною"

Сербський прапор (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

З початку повномасштабної війни Росії проти України десятки осіб, пов'язаних з Кремлем та оборонно-промисловим комплексом країни-агресора, отримали громадянство Сербії. Про це йдеться у розслідуванні російських опозиційних журналістів видання Важные истории.

За підрахунками журналістів, які проаналізували урядові документи Сербії, з 2022 року до березня 2025-го сербський уряд опублікував понад 200 указів про надання громадянства росіянам за "заслуги перед країною".

За цей період громадянство Сербії отримали:

→ Віктор Шендрик — колишній офіцер спецзагону ФСБ "Вимпел", ексначальник служби безпеки РЖД та колишній голова служби безпеки олігархів Аркадія та Бориса Ротенбергів. Шендрик в інтересах Ротенбергів спонсорує неонацистську ПВК футбольних фанатів "Еспаньола".

→ Руслан Алісултанов — колишній віцемер Грозного та колишній заступник міністра сільського господарства Чечні. Зараз володіє активами, які належали Danone в Росії, та керує ними разом з племінником диктатора Рамзана Кадирова Якубом Закрієвим.

→ Микола Ураєв — зять багаторічного менеджера оборонної державної корпорації "Ростех", глави вертольотобудівного холдингу "Вертольоти Росії" Миколи Колесова. Раніше очолював оборонний завод "Елекон", що виробляє компоненти для міжконтинентальних балістичних ракет "Булава" та "Тополь-М", військових літаків, вертольотів, підводних човнів, кораблів, супутникових систем тощо. Наразі керує Красногорським комбінатом автофургонів, де виробляють вантажівки для армії Росії.

→ Катерина Блохіна — менеджер заводу "Елекон" та оборонного концерну КРЕТ, найбільшого виробника систем РЕБ та авіоніки. Блохіна керує кількома підприємствами, що виробляють компоненти для бойової авіації.

Усі вони не входять до списків санкцій Євросоюзу і можуть безперешкодно відвідувати країни ЄС, використовуючи сербські паспорти. Як припускає журналіст-розслідувач Ілля Шуманов, надання росіянам паспортів громадян Сербії може бути частиною політичних домовленостей Москви та Белграда.

3 січня 2024 року ГУР повідомляло, що російська провладна партія Єдина Росія активізувала рекрутинг до приватної військової компанії "Еспаньола", яку вона привласнила у 2023 році.