Важные истории: Десяток человек, связанных с Кремлем, получили гражданство Сербии

С 2022 года по март 2025-го сербское правительство опубликовало более 200 указов о предоставлении гражданства россиянам за "заслуги перед страной"

Сербский флаг (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

С начала полномасштабной войны России против Украины десятки человек, связанных с Кремлем и оборонно-промышленным комплексом страны-агрессора, получили гражданство Сербии. Об этом говорится в расследовании российских оппозиционных журналистов издания Важные истории.

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По подсчетам журналистов, проанализировавших правительственные документы Сербии, с 2022 по март 2025-го сербское правительство опубликовало более 200 указов о предоставлении гражданства россиянам за "заслуги перед страной".

За этот период гражданство Сербии получили:

→ Виктор Шендрик – бывший офицер спецназа ФСБ "Вымпел", экс-начальник службы безопасности РЖД и бывший глава службы безопасности олигархов Аркадия и Бориса Ротенбергов. Шендрик в интересах Ротенбергов спонсирует неонацистский ПВК футбольных фанатов "Эспаньола".

→ Руслан Алисултанов – бывший вице-мэр Грозного и бывший заместитель министра сельского хозяйства Чечни. Сейчас владеет активами, принадлежавшими Danone в России, и руководит ими вместе с племянником диктатора Рамзана Кадырова Якубом Закриевым.

→ Николай Ураев — зять многолетнего менеджера оборонной государственной корпорации "Ростех", главы вертолетостроительного холдинга "Вертолеты России" Николая Колесова. Ранее возглавлял оборонный завод "Элекон", производящий компоненты для межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и "Тополь-М", военных самолетов, вертолетов, подводных лодок, кораблей, спутниковых систем. В настоящее время руководит Красногорским комбинатом автофургонов, где производят грузовики для армии России.

→ Екатерина Блохина – менеджер завода "Элекон" и оборонного концерна КРЕТ, крупнейшего производителя систем РЭБ и авионики. Блохина управляет несколькими предприятиями, производящими компоненты для боевой авиации.

Все они не входят в списки санкций Евросоюза и могут беспрепятственно посещать страны ЕС, используя сербские паспорта. Как предполагает журналист-расследователь Илья Шуманов, выдача россиянам паспортов граждан Сербии может являться частью политических договоренностей Москвы и Белграда.

3 января 2024 года ГУР сообщало, что российская провластная партия Единая Россия активизировала рекрутинг в частную военную компанию "Эспаньола", которую она присвоила в 2023 году.