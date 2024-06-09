Вдень в Україні буде до 32 градусів тепла на півдні та південному сході – Укргідрометцентр

А у західних областях місцями очікуються пориви вітра до 20 м/с

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У неділю, 9 червня, на півдні та південному сході України вдень очікується до 32 градусів тепла. Про це повідомив Укргідрометцентр.

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По Україні очікувана температура вночі складала 11-16 градусів, вдень – 23-28 градусів. Проте на півдні та південному сході температура вночі становила 16-21 градусів, а вдень сягатиме 27-32 градусів, заявляє відомство.

У країні прогнозується мінлива хмарність.

У західних, східних вдень і у Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози, проте на решті території України без опадів, пише Укргідрометцентр.

Вітер прогнозується південно-західний, швидкістю 5-10 метрів на секунду, у західних областях буде південно-східний, 7-12 м/с, а місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

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