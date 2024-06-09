Днем в Украине будет до 32 градусов тепла на юге и юго-востоке – Укргидрометцентр

А в западных областях местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с

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В воскресенье, 9 июня, на юге и юго-востоке Украины днем ожидается до 32 градусов тепла. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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По Украине ожидаемая температура ночью составляла 11-16 градусов, днем – 23-28 градусов. Однако на юге и юго-востоке температура ночью была 16-21 градусов, а днем будет достигать 27-32 градусов, заявляет ведомство.

В стране прогнозируется переменная облачность.

В западных, восточных днем, а также Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, однако на остальной территории Украины без осадков, пишет Укргидрометцентр.

Ветер прогнозируется юго-западный, скоростью 5-10 метров в секунду, в западных областях будет юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

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