Ветеран та HR-фахівець назвав три причини, чому у ЗСУ блокують переведення між підрозділами

Деякі командири не вміють "продати переваги служби" у них – і через це відчувають "тотальний брак людей", вважає Афонін

Причинами, чому українські захисники не можуть перевестись в інший підрозділ, є підхід до людських ресурсів, неготовність командирів конкурувати за підлеглих та брак кадрів. Про це для статті LIGA.net розповів Іван Афонін, ветеран, військовий кар’єрний консультант, начальник управління ефективністю дирекції HR (персоналу) ПриватБанку.

"Людей сприймають як ресурс. Деякі, на жаль, сприймають людей як розхідний матеріал, як, до прикладу, бойовий комплект або щось інше. Але інша справа, що БК можна замовити, якусь рідкісну одиницю військової техніки можна купити, а людину – не повернеш", – так Афонін описує головну проблему.

Другою причиною блокування переведень ексвійськовий називає неготовність командирів конкурувати за підлеглих.

"Командири не вміють себе подати, не вміють продати переваги служби в їхньому підрозділі. Через це вони відчувають тотальний брак людей, особливо фахових. Їм дістається інфільтрат, коли потрапляють "бусифіковані" новачки у навчальні центри", – заявив він.

Водночас, зазначив Афонін, третьою проблемою є нестача кадрів у війську: командири наполягають на тому, що не переводять людей, оскільки їх немає ким замінити – і офіцери, які мислять категоріями ресурсу, неспроможні розірвати це замкнене коло.

"Особливо гостро це стосується дефіцитних спеціальностей. Нема ким замінити, навіть якщо ти талановитий IT-фахівець, який прошиває дрони або проводить розробки у підрозділі безпілотних систем", – розповів ветеран.