Ветеран и HR-специалист назвал причины, блокировки переводов между подразделениями в ВСУ

Некоторые командиры не умеют "продать преимущества службы" у них – и из-за этого испытывают "тотальную нехватку людей", считает Афонин

Иллюстративное фото: Depositphotos

Причинами, почему украинские защитники не могут перевестись в другое подразделение, являются подход к человеческим ресурсам, неготовность командиров конкурировать за подчиненных и недостаток кадров. Об этом для статьи LIGA.net рассказал Иван Афонин, ветеран, военный карьерный консультант, начальник управления эффективностью дирекции HR (персонала) ПриватБанк.

"Людей воспринимают как ресурс. Некоторые, к сожалению, воспринимают людей как расходный материал, как, к примеру, боевой комплект или что-то такое. Но другое дело, что БК можно заказать, какую-то редкую единицу военной техники можно купить, а человека – не вернешь", – так Афонин описывает главную проблему.

Второй причиной блокирования переводов экс-военный называет неготовность командиров конкурировать за подчиненных.

"Командиры не умеют себя подать, не умеют продать преимущества службы в их подразделении. Поэтому они испытывают тотальную нехватку людей, особенно профессиональных. Им достается инфильтрат, когда попадают "бусифицированные" новички в учебные центры", – заявил он.

В то же время, отметил Афонин, третьей проблемой является нехватка кадров в армии: командиры настаивают на том, что не переводят людей, поскольку их некем заменить – и офицеры, которые мыслят категориями ресурса, не могут разорвать этот замкнутый круг.

"Особенно остро это касается дефицитных специальностей. Некем заменить, даже если ты талантливый IT-специалист, который прошивает дроны или проводит разработки в подразделении беспилотных систем", – рассказал ветеран.