Ветеран и HR-специалист назвал причины, блокировки переводов между подразделениями в ВСУ
Причинами, почему украинские защитники не могут перевестись в другое подразделение, являются подход к человеческим ресурсам, неготовность командиров конкурировать за подчиненных и недостаток кадров. Об этом для статьи LIGA.net рассказал Иван Афонин, ветеран, военный карьерный консультант, начальник управления эффективностью дирекции HR (персонала) ПриватБанк.
"Людей воспринимают как ресурс. Некоторые, к сожалению, воспринимают людей как расходный материал, как, к примеру, боевой комплект или что-то такое. Но другое дело, что БК можно заказать, какую-то редкую единицу военной техники можно купить, а человека – не вернешь", – так Афонин описывает главную проблему.
Второй причиной блокирования переводов экс-военный называет неготовность командиров конкурировать за подчиненных.
"Командиры не умеют себя подать, не умеют продать преимущества службы в их подразделении. Поэтому они испытывают тотальную нехватку людей, особенно профессиональных. Им достается инфильтрат, когда попадают "бусифицированные" новички в учебные центры", – заявил он.
В то же время, отметил Афонин, третьей проблемой является нехватка кадров в армии: командиры настаивают на том, что не переводят людей, поскольку их некем заменить – и офицеры, которые мыслят категориями ресурса, не могут разорвать этот замкнутый круг.
"Особенно остро это касается дефицитных специальностей. Некем заменить, даже если ты талантливый IT-специалист, который прошивает дроны или проводит разработки в подразделении беспилотных систем", – рассказал ветеран.
- В мае, спустя полгода работы сервиса, Минобороны сообщило, что защитники подали в приложении "Армия+" 100 000 рапортов на смену места службы – согласовали из них 32 000. Подробнее о проблеме с онлайн-переводами в армии читайте в тексте LIGA.net.
