Від онкології помер молодший брат британського прем'єра Кіра Стармера

У віці 60 років помер Нік Стармер, молодший брат прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Він тривалий час боровся з онкологічною хворобою, пише Reuters.

Як повідомляє видання, Нік пішов з життя вдень 26 грудня. Британський прем'єр висловив щирі слова прощання, назвавши брата "особливою і надзвичайною людиною".

"Він завжди долав труднощі з величезною мужністю та добрим гумором. Ми всі дуже сумуватимемо за ним", – зазначив британський прем'єр.

Загалом у Стармера було четверо братів і сестер.

Keir Starmer’s brother, Nick, has died from cancer aged 60. He passed on Boxing Day.



All politics aside, this is very sad news and I sympathise with his loss. pic.twitter.com/zpPS905T5f