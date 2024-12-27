Від онкології помер молодший брат британського прем'єра Кіра Стармера
У віці 60 років помер Нік Стармер, молодший брат прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Він тривалий час боровся з онкологічною хворобою, пише Reuters.
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Як повідомляє видання, Нік пішов з життя вдень 26 грудня. Британський прем'єр висловив щирі слова прощання, назвавши брата "особливою і надзвичайною людиною".
"Він завжди долав труднощі з величезною мужністю та добрим гумором. Ми всі дуже сумуватимемо за ним", – зазначив британський прем'єр.
Загалом у Стармера було четверо братів і сестер.
Keir Starmer’s brother, Nick, has died from cancer aged 60. He passed on Boxing Day.— Peter Lloyd (@Suffragent_) December 27, 2024
All politics aside, this is very sad news and I sympathise with his loss. pic.twitter.com/zpPS905T5f
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