Від онкології помер молодший брат британського прем'єра Кіра Стармера
Кір Стармер (Фото: ЕРА/VALDA KALNINA)

У віці 60 років помер Нік Стармер, молодший брат прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Він тривалий час боровся з онкологічною хворобою, пише Reuters.

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Як повідомляє видання, Нік пішов з життя вдень 26 грудня. Британський прем'єр висловив щирі слова прощання, назвавши брата "особливою і надзвичайною людиною".

"Він завжди долав труднощі з величезною мужністю та добрим гумором. Ми всі дуже сумуватимемо за ним", – зазначив британський прем'єр.

Загалом у Стармера було четверо братів і сестер. 

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