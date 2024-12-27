От онкологии умер младший брат британского премьера Кира Стармера
Кир Стармер (Фото: ЕРА/VALDA KALNINA)

В возрасте 60 лет скончался Ник Стармер, младший брат премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он долгое время боролся с онкологической болезнью, пишет Reuters.

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Как сообщает издание, Ник ушел из жизни днем 26 декабря. Британский премьер выразил искренние слова прощания, назвав брата "особым и удивительным человеком".

"Он всегда преодолевал трудности с огромным мужеством и добрым юмором. Мы все будем очень скучать по нему", – отметил британский премьер.

В общей сложности у Стармера было четверо братьев и сестер.

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