От онкологии умер младший брат британского премьера Кира Стармера

В возрасте 60 лет скончался Ник Стармер, младший брат премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он долгое время боролся с онкологической болезнью, пишет Reuters.

Как сообщает издание, Ник ушел из жизни днем 26 декабря. Британский премьер выразил искренние слова прощания, назвав брата "особым и удивительным человеком".

"Он всегда преодолевал трудности с огромным мужеством и добрым юмором. Мы все будем очень скучать по нему", – отметил британский премьер.

В общей сложности у Стармера было четверо братьев и сестер.

Keir Starmer's brother, Nick, has died from cancer aged 60. He passed on Boxing Day.



