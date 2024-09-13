"Війна в Україні не закінчиться на полі бою": Орбан обіцяє "несподівані ініціативи"

Прем'єр Угорщини вважає "очевидним", що російсько-українська війна не може бути вирішена на полі бою

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війну в Україні "не можна вирішити на полі бою", і має "несподівані ініціативи" щодо досягнення миру. Про це він розповів в інтерв'ю державному радіо, повідомляє Daily News Hungary.

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За словами політика, "розсудлива частина країн" завжди виступала за мир, за винятком, нібито, західних держав. І його "миротворча місія", в рамках якої він влітку зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним, спрямована на те, щоби змусити Захід розглянути можливість миру.

"Європейські лідери викопали собі яму, ніби це їхня війна, хоча ми не воюємо з росіянами. Це призвело до створення провоєнної Європи", – сказав він.

Орбан вважає, що вихід полягає в тому, щоб визнати, що "це не наша війна", припинити вогонь і почати мирні переговори.

"Очевидно, що ця війна не може бути вирішена на полі бою. Щойно почався діалог про мир, чимало країн виявилися готовими приєднатися до табору миру, наприклад, канцлер Німеччини зробив таку заяву", – сказав угорський прем'єр.

За словами Орбана, він має ще кілька ходів і Угорщина продовжить "виступати з несподіваними ініціативами", які "наблизять нас на один крок до миру". Він додав, що має намір провести ще кілька "миротворчих місій", але з ким і коли не уточнив.

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