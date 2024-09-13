"Война в Украине не закончится на поле боя". Орбан обещает "неожиданные инициативы"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что войну в Украине "нельзя решить на поле боя", и что у него есть "неожиданные инициативы" для достижения мира. Об этом он рассказал в интервью государственному радио, передает Daily News Hungary.
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По словам политика, "здравомыслящая часть стран" всегда выступала за мир, за исключением, якобы, западных государства. И его "миротворческая миссия", в рамках которой он летом встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, направлена на то, чтобы заставить Запад рассмотреть возможность достижения мира.
"Европейские лидеры вырыли себе яму, как будто это их война, хотя мы не воюем с россиянами. Это привело к созданию провоенной Европы", — сказал он.
Орбан считает, что выход заключается в том, чтобы признать, что "это не наша война", прекратить огонь и начать мирные переговоры.
"Очевидно, что эта война не может быть решена на поле боя. Как только начался диалог о мире, все больше стран оказались готовы присоединиться к лагерю мира, например, канцлер Германии сделал такое заявление", — сказал венгерский премьер.
По словам Орбана, у него есть еще несколько ходов и Венгрия продолжит выступать с "неожиданными инициативами", которые "приблизят нас на один шаг к миру". Он добавил, что намерен провести еще несколько "миротворческих миссий", но с кем и когда не уточнил.
- 5 июля Орбан встретился с Путиным в России в рамках "миротворческой миссии".
- 22 сентября в Венгрии прокомментировали наступление в Курской области. Призвали прекратить огонь.
- 6 сентября Орбан заявил, что Зеленский должен встретиться с Путиным, чтобы закончить войну. По его словам, такая встреча просто необходима.
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