Вночі Росія запустила по Україні "Іскандери", ударні дрони і імітатори

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

В ніч проти 27 грудня Росія атакувала Україну десятками безпілотників і балістикою. Жоден дрон не досяг цілі, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Зокрема, вночі РФ завдала удару двома ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей.

Також окупанти запустили 24 "шахеди" і безпілотника інших типів із напрямків Орел, Брянськ, Міллерово.

Підтверджено збиття 13 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.