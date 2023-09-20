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У Франції пишуть, що Україна може отримати винищувачі Mirage. Ось реакція Ігната

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 15:21
У Франції пишуть, що Україна може отримати винищувачі Mirage. Ось реакція Ігната - Фото
Винищувач Mirage 2000 (Фото: ЕРА)

Французький портал Intelligence Online пише, що Україна та Франція обговорюють можливість передання українським льотчикам винищувачів Mirage 2000 зі складу Військово-повітряних сил країни. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат скептично відреагував на цю інформацію в коментарі LIGA.net і фактично не підтвердив написане у матеріалі французьких журналістів.

За даними ресурсу, сторони вже нібито "близькі до укладення угоди".

Intelligence Online стверджує, що "нещодавно представники ЗСУ здійснили робочу поїздку до Франції, щоб узгодити деталі угоди".

Уточнюється, що йшлося про нібито придбання Повітряними силами деякої кількості старих винищувачів моделі Mirage 2000D для завдання повітряних ударів по наземних об'єктах.

Коментуючи цю інформацію, Ігнат сказав: "Та які "міражі" іще, скільки можна?"

  • 2 березня 2023 року у Міноборони Франції заявили, що тривають переговори про можливість постачання Україні винищувачів Mirage, а курси для українських льотчиків нібито передбачається організувати у Польщі.
  • 22 березня французькі журналісти видання Le Figaro писали, що українські льотчики нібито проходять прискорену підготовку на французьких винищувачах-бомбардувальниках Mirage 2000 у Франції.
  • Згодом оборонне відомство Франції уточнило, що ЗСУ проходять навчання у Франції, але не пілотуванню Mirage 2000, а протиповітряній обороні та виживанню.

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Мілана Головань, Юрій Смірнов
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війнавинищувачЮрій ІгнатMirage 2000
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