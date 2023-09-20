UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Во Франции пишут, что Украина может получить истребители Mirage. Вот реакция Игната

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 15:21
Во Франции пишут, что Украина может получить истребители Mirage. Вот реакция Игната - Фото
Истребитель Mirage 2000 (Фото: ЕРА)

Французский портал Intelligence Online пишет, что Украина и Франция обсуждают возможность передачи украинским летчикам истребителей Mirage 2000 из состава Военно-воздушных сил страны. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат скептически отреагировал на эту информацию в комментарии LIGA.net и фактически не подтвердил написанное в материале французских журналистов.

По данным ресурса, стороны уже якобы "близки к заключению соглашения".

Intelligence Online утверждает, что "недавно представители ВСУ совершили рабочую поездку во Францию, чтобы согласовать детали соглашения".

Уточняется, что речь шла о якобы приобретении Воздушными силами некоторого количества старых истребителей модели Mirage 2000D для нанесения воздушных ударов по наземным объектам.

Комментируя эту информацию, Игнат сказал: "Да какие "миражи" еще, сколько можно?".

  • 2 марта 2023 года в Минобороны Франции заявили, что продолжаются переговоры о возможности поставки Украине истребителей Mirage, а курсы для украинских летчиков якобы предполагается организовать в Польше.
  • 22 марта французские журналисты издания Le Figaro писали, что украинские летчики якобы проходят ускоренную подготовку на французских истребителях-бомбардировщиках Mirage 2000 во Франции.
  • Впоследствии оборонное ведомство Франции уточнило, что ВСУ проходят обучение во Франции, но не пилотированию Mirage 2000, а противовоздушной обороне и выживанию.

Читайте также: Данилов: Шведские истребители Gripen высококачественные, но не заменят Украине F-16

Милана Головань, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаистребительMirage 2000Юрий Игнат
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 