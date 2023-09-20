Во Франции пишут, что Украина может получить истребители Mirage. Вот реакция Игната

Французский портал Intelligence Online пишет, что Украина и Франция обсуждают возможность передачи украинским летчикам истребителей Mirage 2000 из состава Военно-воздушных сил страны. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат скептически отреагировал на эту информацию в комментарии LIGA.net и фактически не подтвердил написанное в материале французских журналистов.

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По данным ресурса, стороны уже якобы "близки к заключению соглашения".

Intelligence Online утверждает, что "недавно представители ВСУ совершили рабочую поездку во Францию, чтобы согласовать детали соглашения".

Уточняется, что речь шла о якобы приобретении Воздушными силами некоторого количества старых истребителей модели Mirage 2000D для нанесения воздушных ударов по наземным объектам.

Комментируя эту информацию, Игнат сказал: "Да какие "миражи" еще, сколько можно?".

2 марта 2023 года в Минобороны Франции заявили, что продолжаются переговоры о возможности поставки Украине истребителей Mirage, а курсы для украинских летчиков якобы предполагается организовать в Польше.

22 марта французские журналисты издания Le Figaro писали, что украинские летчики якобы проходят ускоренную подготовку на французских истребителях-бомбардировщиках Mirage 2000 во Франции.

Впоследствии оборонное ведомство Франции уточнило, что ВСУ проходят обучение во Франции, но не пилотированию Mirage 2000, а противовоздушной обороне и выживанию.

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