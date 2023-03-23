"Обучение украинцев на Mirage 2000". Минобороны Франции пояснило, чему учат на самом деле

Украинские летчики проходят обучение во Франции, но не пилотированию Mirage 2000, а противовоздушной обороне и выживанию. Об этом сообщили в Министерстве обороны Франции, передает Le Figaro.

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Комментарий французского оборонного ведомства прозвучал в ответ на статью Le Figaro, в которой говорилось, что якобы около 30 украинских летчиков уже более полутора месяцев проходят ускоренную подготовку на французских истребителях-бомбардировщиках Mirage 2000. В Воздушных силах ВСУ сразу опровергли эту информацию.

Как отметили во французском Минобороны, украинские летчики во Франции проходят подготовку по противовоздушной обороне, а также по выживанию в случае катапультирования на вражеской местности.

"Мы не обучаем украинских пилотов ни пилотированию, ни использованию систем вооружения", – заявил во время еженедельного брифинга генерал Ян Гравете, опровергая информацию, опубликованную Le Figaro.

2 марта в Минобороны Франции заявили, что идут переговоры о возможности поставки Украине истребителей Mirage, а курсы для украинских летчиков якобы предполагается организовать в Польше.

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Наталія Медведєва

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