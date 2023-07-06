Військові можуть виїжджати у відпустку за кордон: треба дозвіл командування – ДПСУ

Українські військовослужбовці під час дії воєнного стану мають право на виїзд за кордон – для цього потрібен дозвіл командування. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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Він зазначив, що українські військові і раніше мали право на виїзд за кордон, однак прогнозує, що така практика стане більш поширеною на тлі ухвалення закону, що передбачає збільшення відпустки для воїнів із 10 до 30 днів (+10 днів за сімейними обставинами).

"Як і раніше, так і зараз наші інспектори забезпечували пропуск військовослужбовців, які перебували у відпустці, і за рішенням їхнього керівництва їм було надано дозвіл виїхати за межі країни. Ми пропускали військовослужбовців різних військових формувань – і Збройних Сил України, і Національної гвардії, Державної прикордонної служби", – зазначив Демченко.

Він ще раз акцентував, що військовим такий дозвіл має надати керівництво їхніх військових частин.

Під час виїзду перевіряється наявність посвідчення військового і відпускний квиток, в якому має бути зазначено місце перебування за кордоном – тобто будь-яка країна.

"Всі рапорти військовослужбовці відпрацьовували у себе у військових частинах, в подальшому доводили необхідність виїзду за межі країни – і так ця система працювала і працює на даний момент", – сказав речник ДПСУ.

Він не відповів на питання, скільки військових за час повномасштабної війни скористались можливістю виїхати за кордон – каже, такий облік не ведеться. Однак не виключає, що зараз ця кількість може збільшитись на тлі збільшення строку відпусток.

30 червня Зеленський підписав новий закон про доплати та відпустки військовим. Відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності щонайбільше 30% загальної чисельності військовослужбовців.

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