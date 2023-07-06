Військові можуть виїжджати у відпустку за кордон: треба дозвіл командування – ДПСУ
Українські військовослужбовці під час дії воєнного стану мають право на виїзд за кордон – для цього потрібен дозвіл командування. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Він зазначив, що українські військові і раніше мали право на виїзд за кордон, однак прогнозує, що така практика стане більш поширеною на тлі ухвалення закону, що передбачає збільшення відпустки для воїнів із 10 до 30 днів (+10 днів за сімейними обставинами).
"Як і раніше, так і зараз наші інспектори забезпечували пропуск військовослужбовців, які перебували у відпустці, і за рішенням їхнього керівництва їм було надано дозвіл виїхати за межі країни. Ми пропускали військовослужбовців різних військових формувань – і Збройних Сил України, і Національної гвардії, Державної прикордонної служби", – зазначив Демченко.
Він ще раз акцентував, що військовим такий дозвіл має надати керівництво їхніх військових частин.
Під час виїзду перевіряється наявність посвідчення військового і відпускний квиток, в якому має бути зазначено місце перебування за кордоном – тобто будь-яка країна.
"Всі рапорти військовослужбовці відпрацьовували у себе у військових частинах, в подальшому доводили необхідність виїзду за межі країни – і так ця система працювала і працює на даний момент", – сказав речник ДПСУ.
Він не відповів на питання, скільки військових за час повномасштабної війни скористались можливістю виїхати за кордон – каже, такий облік не ведеться. Однак не виключає, що зараз ця кількість може збільшитись на тлі збільшення строку відпусток.
- 30 червня Зеленський підписав новий закон про доплати та відпустки військовим. Відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності щонайбільше 30% загальної чисельності військовослужбовців.
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