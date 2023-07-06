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Военные могут выезжать в отпуск за границу: нужно разрешение командования – ГПСУ

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 22:26
Военные могут выезжать в отпуск за границу: нужно разрешение командования – ГПСУ - Фото
Военный шеврон с малым гербом Украины (Фото - depositphotos.com)

Украинские военнослужащие во время действия военного положения имеют право на выезд за границу – для этого требуется разрешение командования. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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Он отметил, что украинские военные и раньше имели право на выезд за границу, однако прогнозирует, что такая практика станет более распространенной на фоне принятия закона, предусматривающего увеличение отпуска для воинов с 10 до 30 дней (+10 дней по семейным обстоятельствам).

"Как и раньше, так и сейчас наши инспекторы обеспечивали пропуск находившихся в отпуске военнослужащих и по решению их руководства им было предоставлено разрешение выехать за пределы страны. Мы пропускали военнослужащих различных военных формирований – и Вооруженных Сил Украины, и Национальной гвардии, Государственной пограничной службы", – отметил Демченко.

Он еще раз акцентировал, что военным такое разрешение должно предоставить руководство их воинских частей.

Во время выезда проверяется наличие удостоверения военного и отпускной билет, в котором должно быть указано место нахождения за границей – то есть любая страна.

"Все рапорты военнослужащие отрабатывали у себя в воинских частях, в дальнейшем доводили необходимость выезда за пределы страны – и так эта система работала и работает на данный момент", – сказал спикер ГПСУ.

Он не ответил на вопрос, сколько военных за время полномасштабной войны воспользовались возможностью выехать за границу – сказал, такой учет не ведется. Однако не исключает, что сейчас это количество может увеличиться на фоне увеличения срока отпусков.

  • 30 июня Зеленский подписал новый закон о доплатах и отпусках военным. Отпуск может быть предоставлен частями трижды в год при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих.

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Оксана Житнюк
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