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Війна РФ проти України. Данія виступила з ініціативою мирного саміту, якщо Київ готовий

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22.05.2023, 13:32
Війна РФ проти України. Данія виступила з ініціативою мирного саміту, якщо Київ готовий - Фото
Ларс Локке Расмуссен (фото - EPA)

Данія хотіла б прийняти саміт у липні, щоб вирішити, як досягнути миру між Росією й Україною. Про це заявив міністр закордонних справ країни Ларс Локке Расмуссен, повідомляє Sky News з посиланням на данське інформаційне агентство Ritzau.

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"Якщо Україна визнає, що настав час провести таку зустріч, це було б фантастично", — сказав він. "Тоді Данія, очевидно, хотіла б прийняти зустріч", – додав міністр.

  • Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі наголосив, що будь-яка мирна ініціатива щодо війни Росії проти України насамперед має бути схвалена Україною. 
  • Лідери G7 у своїй заяві за результатами зустрічі у Хіросімі наголосили, що справедливий мир у війні Росії проти України не може бути реалізований без повного і безумовного виведення російських військ з усієї міжнародно визнаної території України, цю вимогу має бути включено у будь-яку мирну ініціативу.

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Вадим Ребрина
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