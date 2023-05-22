Война РФ против Украины. Дания выступила с инициативой мирного саммита, если Киев готов

Дания хотела бы принять саммит в июле, чтобы решить, как достичь мира между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ларс Локке Расмуссен, сообщает Sky News со ссылкой на датское информационное агентство Ritzau.

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"Если Украина признает, что пора провести такую встречу, это было бы фантастично", — сказал он. "Тогда Дания, очевидно, хотела бы принять встречу", – добавил министр.

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что любая мирная инициатива по войне России против Украины прежде всего должна быть одобрена Украиной.

Лидеры G7 в своем заявлении по результатам встречи в Хиросиме подчеркнули, что справедливый мир в войне России против Украины не может быть реализован без полного и безусловного вывода российских войск со всей международно признанной территории Украины, это требование должно быть включено в любую мирную инициативу.

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