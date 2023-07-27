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"Можливо, найпотужніша зброя". Як капітани оцінюють морські дрони України

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 20:04
Дрон MAGURA V-5 (Фото: Промисловий портал)

Морські дрони, ймовірно, є найпотужнішою зброєю України у Чорному морі на цей час. Про це для матеріалу LIGA.net про морський потенціал України і Росії розповів капітан, військовий моряк у запасі Павло Лакійчук.

"Це наше ноу-хау. Ми є першопроходцями, тому технічна сторона і тактика застосування розвиваються ісполінськими кроками. Я не готовий до революційних заяв, але можна сказати, що це може бути наша найпотужніша морська зброя станом на зараз", –  каже він.

Характеристики дронів і тактика застосування ще розвиваються. Якщо під час осінньої атаки на Севастополь експерти оцінювали бойову частину у 75 кг, то під час нещодавніх ударів по Кримському мосту вона явно була більшою – обвалила проліт.

Дрони – це хороша складова концепції "москітного флоту", каже LIGA.net капітан ВМС першого рангу у відставці Андрій Риженко. Вони є дуже cost-effective – тобто витрати є економічно ефективними.

Далекобійність деяких дронів також, ймовірно, дозволяє проєктувати силу на все Чорне море, додає військово-морський експерт Defense Express Володимир Заблоцький.

У листопаді вони атакували нафтовий термінал у Новоросійську за 500 метрів від стоянки субмарин, нагадує експерт.

"Чорне море не має пунктів, де ворог може почувати себе безпечно", – підсумував Заблоцький.

  • За даними джерел LIGA.net, морські дрони у співпраці СБУ та ВМС застосовувалися під час атак на Севастопольську бухту у жовтні 2022-го та на Кримський міст у липні 2023-го.
  • Нещодавно у Туреччині представили ще один новий український дрон MAGURA V5. Серед заявлених TTX: швидкість – до 42 вузлів, дальність – до 450 морських миль, корисне навантаження – до 320 кг.

Читайте також: Розбір | Було 12:1, стало 4:1. Як Росія втрачає позиції в Чорному морі

Марко Сировой
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