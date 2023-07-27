"Возможно, самое мощное оружие". Как капитаны оценивают морские дроны Украины

Морские дроны, по всей вероятности, являются самым мощным оружием Украины в Черном море на данный момент. Об этом для материала LIGA.net о морском потенциале Украины и России рассказал капитан, военный моряк в запасе Павел Лакийчук.

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"Это наше ноу-хау. Мы являемся первопроходцами, поэтому техническая сторона и тактика применения развиваются исполинскими шагами. Я не готов к революционным заявлениям, но можно сказать, что это может быть наше самое мощное морское оружие по состоянию на данный момент", – говорит он.

Характеристики дронов и тактика применения еще не развиваются. Если во время осенней атаки на Севастополь эксперты оценивали боевую часть в 75 кг, то во время недавних ударов по Крымскому мосту она явно была больше – обрушила пролет.

Дроны – это хорошая составляющая концепции "москитного флота", говорит LIGA.net капитан ВМС первого ранга в отставке Андрей Рыженко. Они очень cost-effective – то есть затраты экономически эффективны.

Дальнобойность некоторых дронов также, вероятно, позволяет проектировать силу на все Черное море, добавляет военно-морской эксперт Defense Express Владимир Заблоцкий.

В ноябре они атаковали нефтяной терминал в Новороссийске в 500 метрах от стоянки субмарин, напоминает эксперт.

"Черное море не имеет пунктов, где враг может чувствовать себя безопасно", – подытожил Заблоцкий.

По данным источников LIGA.net, морские дроны в сотрудничестве СБУ и ВМС применялись во время атак на Севастопольскую бухту в октябре 2022-го и на Крымский мост в июле 2023-го.

морские дроны в сотрудничестве СБУ и ВМС применялись во время атак на Севастопольскую бухту в октябре 2022-го и на Крымский мост в июле 2023-го. Недавно в Турции представили еще один новый украинский дрон MAGURA V5. Среди заявленных TTX: скорость – до 42 узлов, дальность – до 450 морских миль, полезная нагрузка – до 320 кг.

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