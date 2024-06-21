Вперше за майже два роки призначено посла в Чехії: ним став експосол у Польщі

Зеленський звільнив посла України в Чехії ще в липні 2022-го. Наразі звільнив посла в Польщі і дав йому нову посаду у Празі

Василь Зварич (Фото - facebook.com:ODFoundation)

Президент Володимир Зеленський звільнив Василя Зварича з посади посла України в Польщі та відправив його послом у Чехію. Відповідні укази опубліковано на сайті Офісу президента.

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Одним указом від 21 червня Зеленський звільнив Зварича, іншим – призначив на нову посаду.

Українське посольство з липня 2022 року не мало очільника. До того часу його очолював Євген Перебийніс. Потім Зеленський звільнив його, і той став заступником міністра закордонних справ.

До призначення послом у Польщі Зварич, уродженець Стрия Львівської області, був заступником директора одного з департаментів МЗС. Він працював в українських посольствах у Туреччині та США, був радником-посланцем посольства України у Польщі.

8 лютого 2022-го Зеленський призначив Зварича послом України в Польщі. Він замінив на цій посаді Дещицю, який був послом у Варшаві з 2014 року.

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