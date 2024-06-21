Впервые за почти два года назначен посол в Чехии: им стал экс-посол в Польше

Зеленский уволил посла Украины в Чехии еще в июле 2022-го. Сейчас уволил посла в Польше и дал ему новую должность в Праге

Василий Зварич (Фото - facebook.com:ODFoundation)

Президент Владимир Зеленский уволил Василия Зварыча с должности посла Украины в Польше и отправил его послом в Чехию. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

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Одним указом от 21 июня Зеленский уволил Зварыча, другим – назначил на новую должность.

У украинского посольства с июля 2022 года не было руководителя. До того времени его возглавлял Евгений Перебийнис. Затем Зеленский уволил его, и тот стал заместителем министра иностранных дел.

До назначения послом в Польше Зварыч, уроженец Стрыя Львовской области, являлся заместителем директора одного из департаментов МИД. Он работал в украинских посольствах в Турции и США, был советником-посланником посольства Украины в Польше.

8 февраля 2022 года Зеленский назначил Зварыча послом Украины в Польше. Он заменил на этом посту Дещицу, который был послом в Варшаве с 2014 года.

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