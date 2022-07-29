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Новым заместителем Кулебы стал бывший посол Украины в Чехии

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 20:23
Новым заместителем Кулебы стал бывший посол Украины в Чехии - Фото
Евгений Перебийнис (фото - Yevhen Perebyinis, Facebook)

Кабмин назначил бывшего посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса заместителем министра иностранных дел. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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9 июля президент Владимир Зеленский уволил Евгения Перебийноса с должности посла в Чехии.

В тот же день президент уволил с должности посла в Германии Андрея Мельника. Немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники сообщало, что Мельник может занять должность заместителя министра иностранных дел.

Вадим Ребрина
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Евгений Перебийнис МИД
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