"Вперше з 1945 року". Прем'єр Латвії подякував Путіну за об'єднання Європи

Російському диктатору Володимиру Путіну можна подякувати за "хорошу роботу з об'єднання Європи вперше з 1945 року". Таку думку висловив прем'єр Латвії Кріш’яніс Каріньш, передає LETA.

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За його словами, Захід – це "не географічне утворення, а ціннісне", і Путін "зробив хорошу роботу, об'єднавши Європу вперше з 1945 року".

"Дехто сприймає демократію і свободу як належне: мовляв, так було завжди. Річ у тім, що цього майже ніколи не було, і ми повинні це захищати", – сказав латвійський прем'єр.

Каріньш наголосив на тому, що "український народ бореться та вмирає за свободу, демократію та цінності, тоді як Захід тільки говорить про ці цінності".

Він запевнив, що Латвія готова допомагати Україні до її перемоги, тому що "тільки перемога України може принести мир".

Він резюмував тим, що інтеграція України в НАТО є єдиним способом забезпечити мир в Європі.

21 квітня 2023 року міністр оборони Латвії Інара Мурнієце на зустрічі у форматі "Рамштайн" пообіцяла, що Латвія надасть Україні усі свої системи Stinger.

11 травня голова Міноборони Олексій Рєзніков повідомив, що Канада та Латвія запустили новий проєкт з навчання молодших офіцерів ЗСУ.

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