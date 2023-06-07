RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Вперше з 1945 року". Прем'єр Латвії подякував Путіну за об'єднання Європи

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 17:07
Кріш’яніс Каріньш (Фото: PAP)

Російському диктатору Володимиру Путіну можна подякувати за "хорошу роботу з об'єднання Європи вперше з 1945 року". Таку думку висловив прем'єр Латвії Кріш’яніс Каріньш, передає LETA.

За його словами, Захід – це "не географічне утворення, а ціннісне", і Путін "зробив хорошу роботу, об'єднавши Європу вперше з 1945 року".

"Дехто сприймає демократію і свободу як належне: мовляв, так було завжди. Річ у тім, що цього майже ніколи не було, і ми повинні це захищати", – сказав латвійський прем'єр.

Каріньш наголосив на тому, що "український народ бореться та вмирає за свободу, демократію та цінності, тоді як Захід тільки говорить про ці цінності".

Він запевнив, що Латвія готова допомагати Україні до її перемоги, тому що "тільки перемога України може принести мир".

Він резюмував тим, що інтеграція України в НАТО є єдиним способом забезпечити мир в Європі.

Читайте також: Латвія передала Україні вже 66 автомобілів, конфіскованих за п'яне водіння

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаволодимир путінлатвіяКріш’яніс Каріньш
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 