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"Впервые с 1945 года". Премьер Латвии поблагодарил Путина за объединение Европы

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 17:07
Кришьянис Кариньш (Фото: PAP)

Российского диктатора Владимира Путина можно поблагодарить за "хорошую работу по объединению Европы впервые с 1945 года". Такое мнение высказал премьер Латвии Кришьянис Кариньш, передает LETA.

По его словам, Запад – это "не географическое образование, а ценностное", и Путин "проделал хорошую работу, объединив Европу впервые с 1945 года".

"Некоторые воспринимают демократию и свободу как должное: мол, так было всегда. Дело в том, что этого почти никогда не было, и мы должны это защищать", – сказал латвийский премьер.

Кариньш отметил, что "украинский народ борется и умирает за свободу, демократию и ценности, тогда как Запад только говорит об этих ценностях".

Он заверил, что Латвия готова помогать Украине в ее победе, потому что "только победа Украины может принести мир".

Он резюмировал, что интеграция Украины в НАТО является единственным способом обеспечить мир в Европе.

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Милана Головань
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