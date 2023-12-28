Вступ до ЄС: залишилося виконати реформи з 35 розділів у шести блоках – Стефанчук
Україна перебуває на "фінішній прямій" на шляху до Європейського Союзу, цей етап розпочався після ухвалення самітом ЄС рішення щодо початку переговорів з Україною про вступ. Про це сказав в ефірі телемарафону речник Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Ми стали вже на фінішну пряму після рішення Європейської ради про початок переговорів... Це вже чітка лінія, на якій тобі дають завдання з 35 розділів щодо приведення національного законодавства у відповідність до загальноєвропейського", – сказав спікер.
За його словами, зараз Україна чекає на "переговорну рамку" – список конкретних вимог, які потрібно буде виконати для вступу до Євросоюзу. Вимоги будуть згруповані у 35 розділів, які розбиті на шість тематичних блоків.
"Це будуть питання, пов'язані з верховенством права, питання, пов'язані з нашим ринком, оскільки його потрібно буде інтегрувати з ринком Євросоюзу, і питання, пов'язані з податковою системою, митною системою, медичним законодавством, соціальним законодавством", – сказав Стефанчук.
При цьому, вважає спікер, "багато" вимог ЄС Верховна Рада вже реалізувала.
У разі позитивної оцінки саміт ЄС має ухвалити переговорну рамку (простими словами – план переговорів). Після цього розпочнуться переговори по суті. Повноцінний вступ України до ЄС реально очікувати ближче до кінця десятиліття, прогнозувала пані посол Євросоюзу Катаріна Матернова.
- 28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.
- 14 грудня 2023 року Європейська рада, попри позицію Угорщини, дала "зелене світло" початку переговорів про вступ України та Молдови в ЄС.