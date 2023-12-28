Вступ до ЄС: залишилося виконати реформи з 35 розділів у шести блоках – Стефанчук

Спікер парламенту: Україна чекає на "переговорну рамку" – список конкретних вимог, які потрібно буде виконати для вступу до Євросоюзу

Руслан Стефанчук (Фото - Верховна Рада)

Україна перебуває на "фінішній прямій" на шляху до Європейського Союзу, цей етап розпочався після ухвалення самітом ЄС рішення щодо початку переговорів з Україною про вступ. Про це сказав в ефірі телемарафону речник Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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"Ми стали вже на фінішну пряму після рішення Європейської ради про початок переговорів... Це вже чітка лінія, на якій тобі дають завдання з 35 розділів щодо приведення національного законодавства у відповідність до загальноєвропейського", – сказав спікер.

За його словами, зараз Україна чекає на "переговорну рамку" – список конкретних вимог, які потрібно буде виконати для вступу до Євросоюзу. Вимоги будуть згруповані у 35 розділів, які розбиті на шість тематичних блоків.

"Це будуть питання, пов'язані з верховенством права, питання, пов'язані з нашим ринком, оскільки його потрібно буде інтегрувати з ринком Євросоюзу, і питання, пов'язані з податковою системою, митною системою, медичним законодавством, соціальним законодавством", – сказав Стефанчук.

При цьому, вважає спікер, "багато" вимог ЄС Верховна Рада вже реалізувала.

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У разі позитивної оцінки саміт ЄС має ухвалити переговорну рамку (простими словами – план переговорів). Після цього розпочнуться переговори по суті. Повноцінний вступ України до ЄС реально очікувати ближче до кінця десятиліття, прогнозувала пані посол Євросоюзу Катаріна Матернова. У березні 2024-го Комісія має опублікувати звіт щодо прогресу України за чотирма критеріями (два антикорупційні, закон про лобізм, питання нацменшин – детальніше тут ).У разі позитивної оцінки саміт ЄС має ухвалити переговорну рамку (простими словами – план переговорів). Після цього розпочнуться переговори по суті. Повноцінний вступ України до ЄС реально очікувати ближче до кінця десятиліття, прогнозувала пані посол Євросоюзу Катаріна Матернова.