Вступление в ЕС: осталось выполнить реформы по 35 разделам в шести блоках – Стефанчук

Спикер парламента: Украина ждет "переговорную рамку" – список конкретных требований, которые нужно будет выполнить для вступления в Евросоюз

Руслан Стефанчук (Фото - Верховная Рада)

Украина находится на "финишной прямой" на пути в Европейский Союз, этот этап начался после принятия саммитом ЕС решения о начале переговоров с Украиной о вступлении. Об этом сказал в эфире телемарафона спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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"Мы встали уже на финишную прямую после решения Европейского совета о начале переговоров... Это уже четкая линия, на которой тебе дают задания по 35 разделам по приведению национального законодательства в соответствии с общеевропейским", – сказал спикер.

По его словам, сейчас Украина ждет "переговорную рамку" – список конкретных требований, которые нужно будет выполнить для вступления в Евросоюз. Требования будут сгруппированы в 35 разделов, разбитые на шесть тематических блоков.

"Это будут вопросы, связанные с верховенством права, вопросы, связанные с нашим рынком, поскольку его нужно будет интегрировать с рынком Евросоюза, и вопросы, связанные с налоговой системой, с таможенной системой, с медицинским законодательством, социальным законодательством", – сказал Стефанчук.

При этом, считает спикер, "многое" из требований ЕС Верховная Рада уже реализовала.

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