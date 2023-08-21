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ЗСУ: На Куп’янському напрямку зараз 45 000 росіян і 500 танків, але наша оборона там міцна

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 19:57
ЗСУ: На Куп’янському напрямку зараз 45 000 росіян і 500 танків, але наша оборона там міцна - Фото
Фото - ресурс окупантів

Наразі на Лимано-Куп’янському напрямку зосереджено близько 45 000 окупантів і тисячі одиниць техніки армії РФ. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Він повідомив, що за минулу добу окупанти завдали 533 обстріли на Лимано-Куп’янському напрямку. Сили оборони знищили там 21 окупанта, 45 росіян отримали поранення.

"Попри те що противник завдає таких значних обстрілів по зоні Куп’янського напрямку, наша оборона там досить міцна – завдяки інженерним загородженням, завдяки грамотному та правильному командуванню на цих місцях і, звичайно, завдяки мужності та самовідданості наших військових, які стримують надзвичайно велику кількість військовослужбовців [РФ]", – сказав Євлаш.

Наприклад, станом на зараз, за його даними, противник утримує на цьому напрямку понад 45 000 військових, більш як 500 танків і стільки ж бойових бронемашин, понад 300 артсистем і 150 РСЗВ.

Він зазначив, що це угруповання намагається атакувати, але безуспішно, оскільки в окупантів немає мотивації, і "коли стоїть питання життя чи смерті, вони відступають".

За словами Євлаша, також на Лимано-Куп’янському напрямку протягом минулої доби Силами оборони було знищено одну БМП росіян, дві протитанкових гармати "Рапіра", дві артилерійські установки "Мста-С" і "Мста-Б", а також установку "Тюльпан", три дрони-камікадзе, три одиниці автомобільної техніки й два польових склади з боєприпасами.

  • 17 серпня у ЗСУ повідомляли, що в районі Куп'янська російські окупанти частково повторюють тактику боїв у Бахмуті, використовуючи загони "Шторм-Z" із кримінальних злочинців. 
  • Сьогодні заступниця міністра оборони Маляр повідомила, що на Лиманському та Куп'янському напрямках російські окупанти зараз "зализують рани" і проводять перегрупування.

Читайте також: Касетні снаряди виявилися корисними для ЗСУ на Лиманському та Куп'янському напрямках – WP

Оксана Житнюк
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