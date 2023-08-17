ЗСУ: Під Куп'янськом росіяни використовують "Шторм-Z" із карних злочинців. Це схоже на Бахмут

У районі Куп'янська російські окупанти частково повторюють тактику боїв у Бахмуті, використовуючи загони "Шторм-Z" із кримінальних злочинців. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, минулої доби на Куп'янському напрямку було дві атаки в районі Синьківки, 18 авіаційних нальотів і 434 обстріли — ворог втратив 41 людину вбитими і 109 пораненими, танк Т-72, бойову машину десанту, гаубицю Мста-Б, три склади боєприпасів, вісім вантажівок та чотири бойові машини піхоти БМП-1.

"Застосовують багато старої техніки, БМП-1 зняли з озброєння до 24 лютого. У нас віддано всі необхідні накази, побудовано ешелоновану оборону, ППО, інженерні загородження, логістику, медицину, систему ураження", — сказав Череватий.

Також він зазначив, що загарбники використовують тактику, яка частково схожа на бої за Бахмут.

"Деякі елементи Бахмута є, застосовують "Шторм-Z" із карних злочинців, які схожі на Вагнер, але менш підготовлені", — резюмував спікер ЗСУ.

16 серпня Сирський повідомив, що на Куп'янському напрямку ситуація ускладнилася, українське командування ухвалило рішення щодо зміцнення оборони.

Генерал зазначив, що російські окупанти змушені перегруповуватися на Лиманському напрямку, а завдання Сил оборони – максимально використати ситуацію.

Вранці 16 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська та Донецька, а також контратакують під Урожайним на півдні.

Читайте також: Генштаб показав перші кадри зі звільненого Урожайного – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.