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ВСУ: Под Купянском россияне используют "Шторм-Z" из уголовников. Это похоже на Бахмут

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 10:18
ВСУ: Под Купянском россияне используют
Сергей Череватый (Фото: скриншот с видео)

В районе Купянска российские оккупанты частично повторяют тактику боев в Бахмуте, используя отряды "Шторм-Z" из уголовников. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. 

По его словам, за минувшие сутки на Купянском направлении было две атаки в районе Синьковки, 18 авиационных налетов и 434 обстрела — враг потерял 41 человека убитыми и 109 ранеными, танк Т-72, боевую машину десанта, гаубицу Мста-Б, три склада боеприпасов, восемь грузовиков и четыре боевых машины пехоты БМП-1. 

"Применяют много старой техники, БМП-1 сняли с вооружения до 24 февраля. У нас отданы все необходимые приказы, построена эшелонированная оборона, ПВО, инженерные заграждения, логистика, медицина, системы поражения", — сказал Череватый.

Также он отметил, что захватчики используют тактику, частично похожую на бои за Бахмут. 

"Некоторые элементы Бахмута есть, применяют "Шторм-Z" из уголовников, которые похожи на Вагнер, но менее подготовлены", — резюмировал спикер ВСУ.

  • 16 августа Сырский сообщил, что на Купянском направлении ситуация усложнилась, украинское командование приняло решение по укреплению обороны.
  • Генерал отметил, что российские оккупанты вынуждены перегруппировываться на Лиманском направлении, а задача Сил обороны – максимально использовать ситуацию.
  • Утром 16 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска и Донецка, а также контратакуют под Урожайным на юге.

Читайте также: Генштаб показал первые кадры из освобожденного Урожайного – видео

Дмитрий Гриниченко
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