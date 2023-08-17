ВСУ: Под Купянском россияне используют "Шторм-Z" из уголовников. Это похоже на Бахмут

В районе Купянска российские оккупанты частично повторяют тактику боев в Бахмуте, используя отряды "Шторм-Z" из уголовников. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

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По его словам, за минувшие сутки на Купянском направлении было две атаки в районе Синьковки, 18 авиационных налетов и 434 обстрела — враг потерял 41 человека убитыми и 109 ранеными, танк Т-72, боевую машину десанта, гаубицу Мста-Б, три склада боеприпасов, восемь грузовиков и четыре боевых машины пехоты БМП-1.

"Применяют много старой техники, БМП-1 сняли с вооружения до 24 февраля. У нас отданы все необходимые приказы, построена эшелонированная оборона, ПВО, инженерные заграждения, логистика, медицина, системы поражения", — сказал Череватый.

Также он отметил, что захватчики используют тактику, частично похожую на бои за Бахмут.

"Некоторые элементы Бахмута есть, применяют "Шторм-Z" из уголовников, которые похожи на Вагнер, но менее подготовлены", — резюмировал спикер ВСУ.

16 августа Сырский сообщил, что на Купянском направлении ситуация усложнилась, украинское командование приняло решение по укреплению обороны.

Генерал отметил, что российские оккупанты вынуждены перегруппировываться на Лиманском направлении, а задача Сил обороны – максимально использовать ситуацию.

Утром 16 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска и Донецка, а также контратакуют под Урожайным на юге.

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