ВСУ: Под Купянском россияне используют "Шторм-Z" из уголовников. Это похоже на Бахмут
В районе Купянска российские оккупанты частично повторяют тактику боев в Бахмуте, используя отряды "Шторм-Z" из уголовников. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.
"Применяют много старой техники, БМП-1 сняли с вооружения до 24 февраля. У нас отданы все необходимые приказы, построена эшелонированная оборона, ПВО, инженерные заграждения, логистика, медицина, системы поражения", — сказал Череватый.
Также он отметил, что захватчики используют тактику, частично похожую на бои за Бахмут.
"Некоторые элементы Бахмута есть, применяют "Шторм-Z" из уголовников, которые похожи на Вагнер, но менее подготовлены", — резюмировал спикер ВСУ.
- 16 августа Сырский сообщил, что на Купянском направлении ситуация усложнилась, украинское командование приняло решение по укреплению обороны.
- Генерал отметил, что российские оккупанты вынуждены перегруппировываться на Лиманском направлении, а задача Сил обороны – максимально использовать ситуацию.
- Утром 16 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска и Донецка, а также контратакуют под Урожайным на юге.
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