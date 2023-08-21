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ВСУ: На Купянском направлении сейчас 45 000 россиян и 500 танков, но наша оборона крепкая

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 19:57
ВСУ: На Купянском направлении сейчас 45 000 россиян и 500 танков, но наша оборона крепкая - Фото
Фото - ресурс оккупантов

В настоящее время на Лимано-Купянском направлении сосредоточено около 45 000 оккупантов и тысячи единиц техники армии РФ. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Он сообщил, что за минувшие сутки оккупанты совершили 533 обстрела на Лимано-Купянском направлении. Силы обороны уничтожили там 21 оккупанта, 45 россиян получили ранения.

"Несмотря на то что противник наносит такие значительные обстрелы по зоне Купянского направления, наша оборона там достаточно крепкая – благодаря инженерным заграждениям, благодаря грамотному и правильному командованию на этих местах и, конечно, благодаря мужеству и самоотверженности наших военных, которые сдерживают невероятно большое количество военнослужащих [РФ]", – сказал Евлаш.

К примеру, по состоянию на данный момент, по его данным, противник удерживает на этом направлении более 45 000 военных, свыше 500 танков и столько же боевых бронемашин, более 300 артсистем и 150 РСЗО.

Он отметил, что эта группировка пытается атаковать, но безуспешно, поскольку у оккупантов нет мотивации, и "когда наступает вопрос жизни или смерти, они отступают".

По словам Евлаша, также на Лимано-Купянском направлении за прошедшие сутки Силами обороны были уничтожены одна БМП россиян, две противотанковые пушки "Рапира", две артиллерийские установки "Мста-С" и "Мста-Б", а также установка "Тюльпан", три дрона-камикадзе, три единицы автомобильной техники и два полевых склада с боеприпасами.

  • 17 августа в ВСУ сообщали, что в районе Купянска российские оккупанты частично повторяют тактику боев в Бахмуте, используя отряды "Шторм-Z" из уголовных преступников.
  • Сегодня замминистра обороны Маляр сообщила, что на Лиманском и Купянском направлениях российские оккупанты сейчас "зализывают раны" и проводят перегруппировку.

Читайте также: Кассетные снаряды оказались полезными для ВСУ на Лиманском и Купянском направлениях – WP

Оксана Житнюк
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