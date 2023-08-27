Друге судно вийшло з України Чорним морем й досягло територіальних вод Румунії

Друге судно вийшло з українського порту й Чорним морем досягло територіальних у Румунії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

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"Друге судно досягло Румунських територіальних вод після успішного проходження через наш тимчасовий Чорноморський коридор", – написав Зеленський.

За його словами, це судно було заблоковане з лютого 2022 року, завантажене сталлю для споживачів в Африці.

"Ми захищаємо свободу судноплавства реальними справами, а світ виграє від стабільності. Дякую всім, хто зробив це можливим: нашим портовикам, нашим воїнам і всім, хто захищає свободу", – заявив президент.

18 серпня перше судно, яке вийшло з порту Одеси новим коридором, прибуло до Стамбула.

23 серпня страхові компанії повідомили фрахтувальникам судів, які працюють у чорноморських портах Росії, про підвищення додаткових платежів, відомих як премії за ризик роботи в умовах війни.

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