Друге судно вийшло з України Чорним морем й досягло територіальних вод Румунії
27.08.2023, 22:42
Чорне море (Скриншот відео)
Друге судно вийшло з українського порту й Чорним морем досягло територіальних у Румунії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
"Друге судно досягло Румунських територіальних вод після успішного проходження через наш тимчасовий Чорноморський коридор", – написав Зеленський.
За його словами, це судно було заблоковане з лютого 2022 року, завантажене сталлю для споживачів в Африці.
"Ми захищаємо свободу судноплавства реальними справами, а світ виграє від стабільності. Дякую всім, хто зробив це можливим: нашим портовикам, нашим воїнам і всім, хто захищає свободу", – заявив президент.
- 18 серпня перше судно, яке вийшло з порту Одеси новим коридором, прибуло до Стамбула.
- 23 серпня страхові компанії повідомили фрахтувальникам судів, які працюють у чорноморських портах Росії, про підвищення додаткових платежів, відомих як премії за ризик роботи в умовах війни.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Останні новини
Коментарі