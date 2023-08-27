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Друге судно вийшло з України Чорним морем й досягло територіальних вод Румунії

Этот материал также доступен на русском
27.08.2023, 22:42
Друге судно вийшло з України Чорним морем й досягло територіальних вод Румунії - Фото
Чорне море (Скриншот відео)

Друге судно вийшло з українського порту й Чорним морем досягло територіальних у Румунії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

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"Друге судно досягло Румунських територіальних вод після успішного проходження через наш тимчасовий Чорноморський коридор", – написав Зеленський.

За його словами, це судно було заблоковане з лютого 2022 року, завантажене сталлю для споживачів в Африці.

"Ми захищаємо свободу судноплавства реальними справами, а світ виграє від стабільності. Дякую всім, хто зробив це можливим: нашим портовикам, нашим воїнам і всім, хто захищає свободу", – заявив президент.

Наталія Медведєва
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Володимир Зеленськийчорне морезерновий коридор
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