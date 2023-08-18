Перше судно, яке вийшло з Одеси новим коридором, прибуло до Стамбула – Reuters

Перше судно, яке вийшло з порту Одеси новим коридором, прибуло до Стамбула. Про це повідомляє Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як зазначається, контейнеровоз Joseph Schulte під гонконзьким прапором, який вийшов із заблокованого Росією українського чорноморського порту "Одеса" 16 серпня, перебував у порту з 23 лютого 2022 року.

На борту судна знаходиться понад 2000 контейнерів із 30 000 тонн вантажу, зокрема з продовольством.

За даними Reuters, судно Joseph Schulte кине якір у порту Амбарли на півдні Стамбула.

17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Протягом наступних днів РФ почала завдавати масованих ударів дронами та ракетами по містах на півдні України.

Росія почала атакувати українські порти як у районі Одеси, так і на Дунаї.

У ніч проти 16 серпня російські загарбники атакували Україну кількома хвилями дронів-камікадзе Shahed-136, протиповітряна оборона збила 13 цілей у Миколаївській та Одеській областях.

Читайте також: Зеленський провів Ставку: ситуація на фронті, дрони та боєприпаси – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.