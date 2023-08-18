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Перше судно, яке вийшло з Одеси новим коридором, прибуло до Стамбула – Reuters

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 09:23
Перше судно, яке вийшло з Одеси новим коридором, прибуло до Стамбула – Reuters - Фото
Судно Joseph Schulte (фото: Олександр Кубраков)

Перше судно, яке вийшло з порту Одеси новим коридором, прибуло до Стамбула. Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, контейнеровоз Joseph Schulte під гонконзьким прапором, який вийшов із заблокованого Росією українського чорноморського порту "Одеса" 16 серпня, перебував у порту з 23 лютого 2022 року.

На борту судна знаходиться понад 2000 контейнерів із 30 000 тонн вантажу, зокрема з продовольством.

За даними Reuters, судно Joseph Schulte кине якір у порту Амбарли на півдні Стамбула.

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Наталія Медведєва
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