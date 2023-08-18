Перше судно, яке вийшло з Одеси новим коридором, прибуло до Стамбула – Reuters
18.08.2023, 09:23
Судно Joseph Schulte (фото: Олександр Кубраков)
Перше судно, яке вийшло з порту Одеси новим коридором, прибуло до Стамбула. Про це повідомляє Reuters.
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Як зазначається, контейнеровоз Joseph Schulte під гонконзьким прапором, який вийшов із заблокованого Росією українського чорноморського порту "Одеса" 16 серпня, перебував у порту з 23 лютого 2022 року.
На борту судна знаходиться понад 2000 контейнерів із 30 000 тонн вантажу, зокрема з продовольством.
За даними Reuters, судно Joseph Schulte кине якір у порту Амбарли на півдні Стамбула.
- 17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Протягом наступних днів РФ почала завдавати масованих ударів дронами та ракетами по містах на півдні України.
- Росія почала атакувати українські порти як у районі Одеси, так і на Дунаї.
- У ніч проти 16 серпня російські загарбники атакували Україну кількома хвилями дронів-камікадзе Shahed-136, протиповітряна оборона збила 13 цілей у Миколаївській та Одеській областях.
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