Первое судно, которое вышло из Одессы по новому коридору, прибыло в Стамбул – Reuters

Первое судно, которое вышло из порта Одессы по новому коридору, прибыло в Стамбул. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, контейнеровоз Joseph Schulte под гонконгским флагом, вышедший из заблокированного Россией украинского черноморского порта "Одесса" 16 августа, находился в порту с 23 февраля 2022 года.

На борту судна находится более 2000 контейнеров с 30 000 тонн груза, в том числе с продовольствием.

По данным Reuters, судно Joseph Schulte бросит якорь в порту Амбарлы на юге Стамбула.

17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. В течение следующих дней РФ начала наносить массированные удары дронами и ракетами по городам на юге Украины.

Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, так и на Дунае.

В ночь на 16 августа российские захватчики атаковали Украину несколькими волнами дронов-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона сбила 13 целей в Николаевской и Одесской областях.

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