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Первое судно, которое вышло из Одессы по новому коридору, прибыло в Стамбул – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 09:23
Первое судно, которое вышло из Одессы по новому коридору, прибыло в Стамбул – Reuters - Фото
Судно Joseph Schulte (фото: Александр Кубраков)

Первое судно, которое вышло из порта Одессы по новому коридору, прибыло в Стамбул. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, контейнеровоз Joseph Schulte под гонконгским флагом, вышедший из заблокированного Россией украинского черноморского порта "Одесса" 16 августа, находился в порту с 23 февраля 2022 года.

На борту судна находится более 2000 контейнеров с 30 000 тонн груза, в том числе с продовольствием.

По данным Reuters, судно Joseph Schulte бросит якорь в порту Амбарлы на юге Стамбула.

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Наталья Медведева
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