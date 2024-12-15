Удають, що пишуть з секретного телефону. Маркарова заявила, що її тероризують пранкери
Пані посол України у США Оксана Маркарова заявила, що цими днями отримує багато повідомлень від пранкерів, які видають себе за американських посадовців. Про це йдеться у її дописі у Facebook.
За її словами, пранкери та зловмисники або просять надати прямі контакти українських урядовців, або "терміново переговорити", разом з тим намагаючись створити враження, що пишуть з якогось секретного телефону.
"Звичайно ми з нашими всіма партнерами в постійному контакті й також використовуємо виключно перевірені канали комунікації, тому всі такі випадки відразу зловили та повідомили правоохоронців", – написала дипломатка, закликавши українців бути пильними й перевіряти номери, з яких їм дзвонять.
- У 2022 році президенту Польщі Анджею Дуді зателефонувала людина, яка намагалася видати себе за французького лідера Емманюеля Макрона.
- Влітку 2024 року колишній глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон провів відеодзвінок із пранкером, який видавав себе за п'ятого президента Петра Порошенка.