Удають, що пишуть з секретного телефону. Маркарова заявила, що її тероризують пранкери

Пані посол України у США заявила про активізацію пранкерів: вони просять у неї прямі контакти українських урядовців або "терміново поговорити"

Оксана Маркарова (Фото: ЕРА/Jim Lo Scalzo)

Пані посол України у США Оксана Маркарова заявила, що цими днями отримує багато повідомлень від пранкерів, які видають себе за американських посадовців. Про це йдеться у її дописі у Facebook.

За її словами, пранкери та зловмисники або просять надати прямі контакти українських урядовців, або "терміново переговорити", разом з тим намагаючись створити враження, що пишуть з якогось секретного телефону.

"Звичайно ми з нашими всіма партнерами в постійному контакті й також використовуємо виключно перевірені канали комунікації, тому всі такі випадки відразу зловили та повідомили правоохоронців", – написала дипломатка, закликавши українців бути пильними й перевіряти номери, з яких їм дзвонять.

У 2022 році президенту Польщі Анджею Дуді зателефонувала людина, яка намагалася видати себе за французького лідера Емманюеля Макрона.

Влітку 2024 року колишній глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон провів відеодзвінок із пранкером, який видавав себе за п'ятого президента Петра Порошенка.