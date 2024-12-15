Удають, що пишуть з секретного телефону. Маркарова заявила, що її тероризують пранкери
Оксана Маркарова (Фото: ЕРА/Jim Lo Scalzo)

Пані посол України у США Оксана Маркарова заявила, що цими днями отримує багато повідомлень від пранкерів, які видають себе за американських посадовців. Про це йдеться у її дописі у Facebook.

За її словами, пранкери та зловмисники або просять надати прямі контакти українських урядовців, або "терміново переговорити", разом з тим намагаючись створити враження, що пишуть з якогось секретного телефону.

"Звичайно ми з нашими всіма партнерами в постійному контакті й також використовуємо виключно перевірені канали комунікації, тому всі такі випадки відразу зловили та повідомили правоохоронців", – написала дипломатка, закликавши українців бути пильними й перевіряти номери, з яких їм дзвонять.

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