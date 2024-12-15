Якобы пишут с секретного телефона. Маркарова заявила, что ее терроризируют пранкеры

Госпожа посол Украины в США заявила об активизации пранкеров: они просят у нее прямые контакты украинских чиновников, или "срочно поговорить"

Оксана Маркарова (Фото: ЕРА/Jim Lo Scalzo)

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что в эти дни получает много сообщений от пранкеров, которые выдают себя за американских чиновников. Об этом говорится в ее сообщении в Facebook.

По ее словам, пранкеры и злоумышленники либо просят предоставить прямые контакты украинских чиновников, либо "срочно переговорить", при этом пытаясь создать впечатление, что пишут по какому-нибудь секретному телефону.

"Конечно, мы с нашими всеми партнерами в постоянном контакте и также используем исключительно проверенные каналы коммуникации, поэтому все такие случаи сразу поймали и сообщили правоохранителей", – написала дипломатка, призвав украинцев быть бдительными и проверять номера, с которых им звонят.

В 2022 году президенту Польши Анджею Дуде позвонил человек, пытавшийся выдать себя за французского лидера Эмманюэля Макрона.

Летом 2024 года бывший глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон провел видеозвонок с пранкером, который выдавал себя пятым президентом Петром Порошенко.