Якобы пишут с секретного телефона. Маркарова заявила, что ее терроризируют пранкеры
Оксана Маркарова (Фото: ЕРА/Jim Lo Scalzo)

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что в эти дни получает много сообщений от пранкеров, которые выдают себя за американских чиновников. Об этом говорится в ее сообщении в Facebook.

По ее словам, пранкеры и злоумышленники либо просят предоставить прямые контакты украинских чиновников, либо "срочно переговорить", при этом пытаясь создать впечатление, что пишут по какому-нибудь секретному телефону.

"Конечно, мы с нашими всеми партнерами в постоянном контакте и также используем исключительно проверенные каналы коммуникации, поэтому все такие случаи сразу поймали и сообщили правоохранителей", – написала дипломатка, призвав украинцев быть бдительными и проверять номера, с которых им звонят.

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