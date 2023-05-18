"Виграємо час". Бахмут цілий день атакують. ЗСУ контролюють південно-західну частину – Маляр

Сьогодні весь день продовжувалися атаки російських окупантів у Бахмуті, Сили оборони відбили всі штурми. Завдяки обороні Бахмута ЗСУ виграють час. Про це повідомила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.

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"Бої за Бахмут продовжуються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання", – йдеться у повідомленні.

Маляр написала, що ворожі атаки тривали цілий день, українські бійці їх відбили та контролюють південно-західну частину міста.

Заступниця голови Міноборони розповіла, що на північному фланзі на окремих ділянках є просування Сил оборони на 500 метрів, а на південному – просунулися на кілометр.

"Військові задачі оборона Бахмута та передмістя виконує. Ми виграємо час для певних запланованих дій", – написала Маляр.

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